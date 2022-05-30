توريد 126 ألف طن من القمح حتى الآن فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحي

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ ما يقرب من 126 ألفا و436 طنا حتى الآن، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة ، وتستمر مراكز ومدن المحافظة فى ستقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم.

وأكد محافظ المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات ، والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة ، ومشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد لافتاً إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين، بالمتابعة المستمرة لكافة الشون، والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة، والتشديد على اللجان المختصة باستلام القمح، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.