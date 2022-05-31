اليوم السابع
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وفاة الطفل ضحية السقوط فى بئر أسانسير بطنطا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:09 م
وفاة الطفل ضحية السقوط فى بئر أسانسير بطنطا جثة
الغربية - مصطفى عادل

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فحص رجال الإسعاف المتواجدين فى محيط بلاغ سقوط طفل صغير داخل بئر أسانسير بمنطقة مساكن الشباب بالعجيزى أول طنطا حالة الطفل، وتبين وفاته متأثرا بإصاباته.
 
كانت قوات الإنقاذ البرى قد وصلت لمكان البلاغ فور تلقيه من شرطة النجدة، ونجح رجال الإنقاذ فى رفع الأسانسير والوصول للطفل وتبين من فحصه وفاته متأثرا بما لحق به من إصابات وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.
 
وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط طفل صغير داخل بئر أسانسير بمنطقة مساكن الشباب بالعجيزى.
 
انتقل اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية واللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية واللواء زكريا حجازى مساعد مدير الأمن، والعميد محمد شوبير مأمور القسم والرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا، وتم الدفع بسيارة إسعاف وشرطة النجدة والإنقاذ البرى، وتبين سقوط الطفل فى بئر الأسانسير ووفاته، وتم فرض كردون أمنى فى مكان الحادث، وإخطار النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث ومباشرة التحقيقات.
 
 

مدير امن الغربية

طنطا

سقوط طفل داخل بئر اسانسير بطنطا

محافظة الغربي


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