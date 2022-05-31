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وزير خارجية الأردن يبحث مع أبو مازن مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:56 م
وزير خارجية الأردن يبحث مع أبو مازن مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
كتب: أحمد جمعة

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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت قناة المملكة الأردنية، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يعقد الصفدي مؤتمرا صحفيا مع أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، عقب اللقاء للحديث عن آخر المستجدات والتطورات الأخيرة.

تأتي زيارة وزير خارجية الأردن في إطار التشاور المستمر بين البلدين وفي ظل الجهود الأردنية المستهدفة دائما دعم الشعب الفلسطيني عبر إيجاد أفق سياسي لتلبية جميع حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين الذي يجب أن يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويؤكد الأردن دوما على أن القضية الفلسطينية هي أبرز القضايا في المنطقة.

 

 


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