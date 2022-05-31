وزير الرياضة اللبنانى: نقلت للرئيس عون موقف الرئيس السيسي المؤيد للبنان

كتبت إيمان حنا

قال وزير الشباب والرياضة اللبنانى جورج كلاس، عقب لقاء أجراه مع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون اليوم فى قصر بعبدا: "لقد أطلعت الرئيس عون على مقررات مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد في القاهرة وتم في خلاله اعتماد بيروت عاصمة للشباب العرب 2022.

وأضاف الوزير اللبناني بحسب ما نشره بيان للرئاسة اللبنانية، نقلت للرئيس ما لاقاه لبنان من تأييد بإجماع عربي يؤكد على التضامن التام مع انشغالاته وتطلعاته نحو إعادة النهوض وتركيز الاستقرار، بما يؤمن لهذا البلد ظروف التألق الدائم وان يبقى عنوانا للحداثة والوفاق العربي.

وهذا ما ظهر بوضوح من خلال تخصيص المستحقات اللازمة لإنجاح هذه الاحتفالية، فضلا عن إعلان العراق أنه سيقدم ما كان مخصصا لبغداد العام الفائت الى احتفالية بيروت".

أضاف كلاس: "كما نقلت للرئيس عون موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤيد لدور لبنان الحضاري الحواري، ونظرته إلى حوار الأجيال انطلاقاً من خطاب السلام الذي أطلقه في منتدى شباب العالم، و كنت شكرت الرئيس السيسي باسم لبنان على كل الدعم المعنوي والمادي والإغاثي الذي تقدمه مصر للبنانيين في أزماتهم الاقتصادية منذ انفجار المرفأ، وما قدمته من مساعدات ومستشفى ميداني وأدوية ومساعدات على غير مستوى".

وختم وزير الشباب اللبنانى تصريحه قائلا: "أبلغني الرئيس عون أن لبنان سيواكب تطلعات الشباب ومقررات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وسيقدم كل دعم لإنجاح هذه المناسبة الغالية والتي ستشكل إطلالة وزارية عربية على لبنان".