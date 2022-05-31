وزير الرى: النماذج الناجحة ستكون دافعا أمام المزارعين للتحول إلى الرى الحديث

كتبت أسماء نصار

- العمل على التحول للرى الحديث في مساحة 48 ألف فدان بمحافظة القليوبية

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى مشروعات الموارد المائية والرى بالقليوبية فى إطار الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف المحافظات .

والتقى عبد العاطى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير ، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة ، ونهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وصرح عبد العاطى أن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، والتى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وتفقد الدكتور عبد العاطى يرافقة اللواء الهجان، أحد نماذج التطوير المتكاملة والتي تشتمل على تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث بنفس الزمام ، حيث تم تفقد مساحات من الأراضى الزراعية بمساحة 900 فدان والتي تحولت لإستخدام نظم الرى الحديث كبديل لنظم الرى بالغمر بمركز شبين القناطر ، والتي يتم ريها من ترعة القلزم والتي سبق تأهيلها بمعرفة الوزارة ، ومسقى البازرجى ومسقى عنايات واللتين سبق تأهيلهما بمعرفة الوزارة بطول 1150 متر و 1130 متر على التوالى.

واستعرض عبد العاطى النجاح الذى حققه المزارعين فى التحول للرى الحديث ، وأعرب عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث دافعاً للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن وزارة الموارد المائية والرى تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية ، وقد تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومتر ، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ 35 كيلومتر حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأشار عبد العاطى إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية ، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 334 كيلومتر حتى تاريخه ، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال 690 كيلومتر ، وتوفير إعتمادات مالية لترع بأطوال 44 كيلومتر أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث أوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان ، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة 48 ألف فدان، وأنه تم نهو 806 فدان، وأن 22604 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لــ 1146 قطعة أرض بمساحة إجمالية 18556 فدانا.