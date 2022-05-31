وزير الخارجية الروسى يصل المملكة العربية السعودية

إيمان حنا

وصل العاصمة السعودية الرياض وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للحوار الاستراتيجى بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجى، كما سيجرى لافروف محادثات مع وزير الخارجية السعودى الامير فيصل بن فرحان حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة وتداعيات حرب أوكرانيا. وفق قناة العربية .

وضمن برنامج زيارة لافروف لقائه اليوم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، كما يشارك غدا فى فعاليات الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية مع وزيرى الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح.

يذكر أن لافروف كان فى زيارة إلى مملكة البحرين؛ اجتمع خلالها مع نظيره عبد اللطيف الزياني.