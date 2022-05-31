وزيرة الخارجية الفرنسية تتوجه إلى بولندا عقب زيارتها لأوكرانيا

أ.ش.أ

تقوم وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، بزيارة إلى بولندا اليوم الثلاثاء، حيث تلتقي بنظيرها البولندي زبيجنيو راو، وذلك عقب زيارتها أمس الاثنين لأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان لها نشر اليوم الثلاثاء، إن الوزيرة الفرنسية كولونا ستعرب عن ترحيبها بالتضامن الاستثنائي الكبير الذي أبداه الشعب البولندي دعما لأوكرانيا، حيث تجلى هذا التضامن في استقبال عدد كبير من اللاجئين في البلاد.

كما ستؤكد كولونا على التعاون الوثيق بين باريس ووارسو في مواجهة هذه الأزمة الكبيرة، وعلى تصميم فرنسا، من منطلق رئاستها الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، على تعزيز الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل وعلى جميع المستويات في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات قضايا الأمن الغذائي وتحديات الاستقلال في مجال الطاقة في أوروبا، كذلك مناقشة قضية منطقة غرب البلقان.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن كولونا ستبحث أيضا الاقتراح الخاص بإنشاء "المجموعة السياسية الأوروبية" وهو مقترح قدمه الرئيس الفرنسي في 9 مايو، إضافة إلى القضايا المتعلقة بسيادة القانون.