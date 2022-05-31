اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لطلاب الدراسات العليا بآثار القاهرة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:00 ص
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لطلاب الدراسات العليا بآثار القاهرة جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع جداول امتحانات نهاية العام لطلاب الدراسات العليا بكلية الآثار بجامعة القاهرة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت 11 يونيو، وتعقد الامتحانات بقاعات مبنى الترميم الجديد، وتبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.
 
وكان الدكتور أحمد رجب، أكد فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب، مؤكدا أن الاختبارات ستعقد حضوريا بقاعات ومدرجات الكلية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل القاعات.
 
وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إلى أن تصحيح الامتحانات سيكون أولا بأول بعد انتهاء المادة مباشرة، وذلك لإعلان النتائج للطلاب بشكل سريع بعد الانتهاء من الامتحانات، لافتا إلى أن أعمال التصحيح ستكون بشكل إلكترونى.
 
6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

 


آثار القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعليم العالى

امتحانات نهاية العام


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة