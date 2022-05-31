ننشر جدول امتحانات نهاية العام لطلاب الدراسات العليا بآثار القاهرة

كتب ــ محمد صبحى

ينشر اليوم السابع جداول امتحانات نهاية العام لطلاب الدراسات العليا بكلية الآثار بجامعة القاهرة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت 11 يونيو، وتعقد الامتحانات بقاعات مبنى الترميم الجديد، وتبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وكان الدكتور أحمد رجب، أكد فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب، مؤكدا أن الاختبارات ستعقد حضوريا بقاعات ومدرجات الكلية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل القاعات.

وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إلى أن تصحيح الامتحانات سيكون أولا بأول بعد انتهاء المادة مباشرة، وذلك لإعلان النتائج للطلاب بشكل سريع بعد الانتهاء من الامتحانات، لافتا إلى أن أعمال التصحيح ستكون بشكل إلكترونى.