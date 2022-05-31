نقابة الأسنان: إجراء قرعة على تأشيرة حج الخميس المقبل

كتبت آية دعبس

تُجرى النقابة العامة لأطباء الأسنان ، قرعة على تأشيرة واحدة فقط، للحج لموسم 1443 هجرى/ 2022، يوم الخميس2 يونيو الساعة 11 صباحا، مشيرة إلى ضرورة التقدم إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية بصورة جواز السفر صالح لمدة عام على الأقل - 6 صور شخصية خلفية بيضاء - ودفع مبلغ 1000 جنية جدية حجز وتسترد في حالة عدم التوفيق.

وأشارت إلى أنه للمشاركة فى القرعة، لابد أن يكون الطبيب لم يسبق له الحج مع النقابة من قبل، ولم يسبق له الحج فى أخر خمس سنوات، مؤكدة أنه لن يلتفت إلى أى طلبات لم تسجل على الجوجل فورم أو لم تقم بتسديد جدية الحجز، على أن يكون أخر موعد للتقديم يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن فتح باب الحجز فى قرعة تأشيرة رحلة الحج المجانية لهذا العام، والمخصصة من قبل وزارة الصحة للنقابات والهيئات وعددها 1 تأشيرة لكل نقابة ، موضحه انه سيتم ابتداءا من يوم الأحد 29/5/2022 وحتى يوم الخميس الموافق 2/6/2022 استقبال الصيادلة الراغبين فى الدخول بقرعة للحصول على تأشيرة رحلة الحج، على أن يتم إجراء القرعة يوم الإثنين الموافق 6/6 الساعة الواحدة ظهراً بمقر النقابة العامة للصيادلة.