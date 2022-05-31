مندوبة واشنطن: نؤيد أي جهد يهدف لحل الوضع في أوكرانيا سلمياً

كتب أحمد عرفة

أعلنت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن الولايات المتحدة تؤيد أي جهد يهدف لحل الوضع في أوكرانيا سلميا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: نحن نؤيد أي جهد من أي جانب لإيجاد تسوية سلمية لصالح الشعب الأوكراني، والتي سيوافق عليها الشعب الأوكراني، لافتة إلى أنها لم تر الاقتراح نفسه، لكنها علمت به.

وأوضحت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة لا تزود كييف بأسلحة تسمح لها بمهاجمة أراضي روسياـ، والولايات المتحدة لن تكون طرفا في الصراع.