ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة، إن الاشتباكات اندلعت بعدما شنت قوات الأمن عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة، مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين بالإضافة إلى مصادرة بندقيتين آليتين.

يذكر أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية (جامو وكشمير) وآخر باكستاني باسم (آزاد جامو وكشمير).