معلمة إيطالية تواجه "البناطيل المقطعة" للطالبات بطريقة مبتكرة

فاطمة شوقى

أثار رد فعل معلمة إيطالية فى مدرسة ثانوية بمنطقة كوزنسا حيال تغطية "بنطلون مقطع" ترتديه طالبة، جدلا واسعا ، وتعرضت للعديد من الانتقادات، فيما اعتبرته المعلمة أمر غير لائق لطالبة فى مدرسة، حسبما قالت صحيفة "لا كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية.



الطالبات داخل المدرسة

واندلع الجدل بعد منشور لأحد الجبهات السياسية التى روت أن المعلمة قالت للطالبة "لسنا فى حمام"، وعلقت الجبهة قائلة " ظهرت طالبة فى مدرسة كوزنسا مرتدية بنطلون جنزا ممزقا عاديا جدا ، وقررت المعلمة تغطية الثقوب فى البنطلون واصفة إياها بأنها "غير لائقة وغير مناسبة لمدرسة"، وهو ما يعتبر ضد الحق فى الحرية فى إعطاء كل شخص الحق فى طريقة ارتداءه للملابس".

وترى المعلمة أن المدرسة ليست حماما من الممكن دخولها بالنعال أو البنطلونات "المقطعة" .

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للمعلمين فى المدرسة فإن الطلاب نظروا الى ما فعلته المعلمة تجاه الطالبة انها لعبة ولم يتخذ ايا منهم هذا الفعل على انه إهانة للطالبة.

وعلق أنطونيو مارزيالي ، عالم الاجتماع ورئيس مرصد حقوق القاصرين. قائلا "في المدرسة عليك أن ترتدي ملابس أنيقة تليق بها، ولكن فى نفس الوقت الجينز"المقطع" أصبح يوجد فى شوارع ايطاليا من روما لميلانو، وما حدث فقط أن الفتاة عصرية تعشق الموضة .

القصة بالتأكيد ليست جديدة في إيطاليا، حدثت حالات مماثلة من البندقية إلى ريميني مروراً بميلانو وروما وتطور جدل دائمًا بين أولئك الذين يعتقدون أنه لابد من ارتداء الملابس اللائقة ، وبين من يرونها انها تدخلا أخلاقيا.