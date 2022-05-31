وقال المحجوب -فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز عربية" اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الوطنى كثف من عمليات الاستطلاع، وملاحقة عناصر تنظيم داعش"، مؤكدًا أن الجيش الليبي وجه ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية.

وكشف المسؤول العسكري عن وجود تعاون مع عدة دول في جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، مشددًا على أن جيش بلاده يتمتع بدعم شعبي كبير.

وكان مصدر أمني في مدينة (القطرون) قد أعلن أن الجيش الوطني الليبي استطاع دخول المدينة أمس الإثنين، في عملية سريعة أسفرت عن السيطرة على المدينة والتمركز في أهم أحيائها وطرقاتها.

