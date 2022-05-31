اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مرصد الأزهر: تراجع العمليات الإرهابية فى نيجيريا خلال الربع الأول من 2022

الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:25 م
مرصد الأزهر: تراجع العمليات الإرهابية فى نيجيريا خلال الربع الأول من 2022 عمليات إرهابية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فى تقرير له، إنه مع استعداد دولة نيجيريا للانتخابات العامة بالبلاد العام المقبل بدأت تظهر بعض أعمال العنف والاختطاف التى تسببت فى حالة من انعدام الأمن والاستقرار بسبب العمليات التى تنفذها التنظيمات الإرهابية والعناصر الإجرامية وقطاع الطرق، والتى تسببت فى مقتل العديد من الأبرياء وفرار آلاف السكان من منازلهم. 
 
وقد شهدت نيجيريا خلال الربع الأول من العام الجارى تراجعًا ملحوظًا فى النشاط الإرهابى بنسبة 43% مقارنة بنفس المدة من العام الماضى؛ بواقع 33 علمية إرهابية، أسفرت عن مقتل نحو 600 شخص، وإصابة ما يقرب من 110 آخرين، واختطاف نحو 150 شخصًا. 
 
وفى المقابل أسفرت العمليات الأمنية التى نفذتها القوات النيجيرية المدعومة من قبل قوات تحالف غرب أفريقيا عن مقتل أكثر من 160 عنصرًا إرهابيا.
 
ورغم تراجع العمليات الإرهابية إلا أن تلك التنظيمات اتخذت نمط المواجهة المسلحة كاستراتيجية جديدة لها، حيث كانت في الماضي لا تفرق بين مدني وعسكري، وكانت تعتمد بشكل أساسي على العمليات الانتحارية التي كانت تستخدم فيها النساء والأطفال، لكن مع  محاولة سيطرة تنظيم داعش غرب إفريقيا على نيجيريا وانحسار "بوكو حرام" التي ذاع سيطها في الماضي؛ اتخذت العمليات الإرهابية مسار المواجهة المسلحة اعتمادًا على عناصر التنظيم الذين جاءوا من منطقة الشرق الأوسط. لذا نجد ان العمليات رغم تراجع نسبتها فإنها عمليات مركزة وتستهدف رموزا دينية وسياسية ومعسكرات للشرطة والجيش.
 
وحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من محاولة تنظيم داعش السيطرة على تلك المنطقة التي باتت تمثل له وجهة بديلة بعد الهزائم التى مُنى بها فى سوريا والعراق، كما أن سير النشاط العملياتي بهذه الطريقة المركزة ينذر بتفاقم الخطر، إضافة إلى أن قوة ذلك التنظيم، وإمكانياته الاستخباراتية التي تمكنه من استهداف عناصر لها دورها الأمني والسياسي في البلاد من شأنها عرقلة مسيرة التنمية في البلاد خاصة مع المحاولات الحثيثة من قادة نيجيريا لأداء الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية بإجراء انتخابات عامة.

نيجيريا

مرصد الازهر

الانتخابات

الازهر الشريف


الموضوعات المتعلقة

مرصد الإفتاء يشيد بـ"الاختيار 2".. ويؤكد: الانتماء للوطن واجب شرعى

الأحد، 02 مايو 2021 10:52 ص

مرصد الإفتاء يكشف استخدام الجماعات الإرهابية بغرب إفريقيا عمليات الخطف كأداة من أدوات التمويل.. ويؤكد: 18,34 مليون دولار تم دفعها للجماعات الإرهابية لتحرير الرهائن فى الفترة ما بين يونيو 2011 ومارس 2020

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:00 ص

مرصد الإفتاء يهنئ رجال الشرطة بعيدهم ويشيد بجهود إحباط المخططات الإرهابية

السبت، 23 يناير 2021 12:45 م

مرصد الإفتاء: إدراج حركة "حسم" ضمن الجماعات الإرهابية ضربة جديدة للإخوان

السبت، 16 يناير 2021 05:54 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة