مدينة إسنا تبدأ خطة لتركيب أعمدة إنارة فى الطرق السريعة والرئيسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف اللواء هشام السعدى، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه تم وضع أعمدة إنارة جديدة تخدم الطرق السريعة والرئيسية بمدينة إسنا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الحالية 2021 / 2022، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات ومنها قطاع الكهرباء.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تم وضع 10 أعمدة بطول 10 أمتار بمنطقة مدخل الخزان الجديد، وجارى تركيب 20 عمودا بطول 8 أمتار بمنطقة الطوايع والجوايدة، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من الشوارع الرئيسية سوف يتم تزويد الطرق الجانبية والشوارع الداخلية بالأعمدة، كما يتم تركيب محول كهرباء بمنطقة الشيخ فضيل بقدرة 200 ك . ف . أ لخدمة المنطقة لتدعيم إنارة الشوارع.

وأشار اللواء هشام السعدى إلى أنه جارى تركيب الأعمدة الديكورية لكورنيش النيل بالمدينة ليضيف لمسة جمالية للكورنيش وحتى يضاهى كورنيش الأقصر الجديد فهى مصنعة من خامات تمنع حدوث أى ماس كهربائى، كما أن لها أغطية ديكورية للفتحات مزود بوحدة إضاءة الليد الموفرة.

ومن جانب آخر أجرى قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا فى الأسبوع الماضى صيانة 140 عمود إنارة وكشاف بمنطقة مدخل الخزان الجديد وحتى نهايته وبمنطقة أسفل الخزان وصولا لكورنيش النيل، ومن منطقة المسلة وصولا إلى منطقة البنك الأهلى، وجارى استكمال أعمال الصيانة بالشوارع الجانبية وباقى المناطق.

وفى نفس السياق ناشد اللواء هشام السعدى المواطنين بسرعة سداد باقى مبالغ التصالح بمخالفات البناء، واستلام نموذج 10 مؤقت فى ثانى يوم من السداد، وذلك بناء على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أنه في حالة التأخير سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طلب التصالح.

وقال رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه تم توزيع نشرات على المجالس القروية تشمل ما يلي:- (على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح .. سرعة التوجه إلى المجلس القروي التابع له لسداد باقي مبلغ التصالح.. واستلام نموذج 10 مؤقت تاني يوم من السداد وذلك للأراضي أقل من 200 متر.. أو حتى ثلاثة أدوار و داخل الحيز العمراني دون استكمال الأوراق.. وفي حالة التأخير سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طلب التصالح).



خطة لتركيب أعمدة إنارة جديدة لخدمة الطرق السريعة والرئيسية (1)



خطة لتركيب أعمدة إنارة جديدة لخدمة الطرق السريعة والرئيسية (2)