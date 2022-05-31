محافظ بورسعيد يعتمد اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية

بورسعيد - محمد عزام

يعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية والتي تم فيها تطييق نظام البابل شيت كأولي محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر مطلع بمحافظة بورسعيد لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يتم اليوم تكريم العشر الأوائل على مستوى المحافظة بالنظام الجديد، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وكان طلبة وطالبات الإعدادية، أدوا الامتحانات فى 65 لجنة أساسية و12 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وأن إجمالى ‏عددهم هو 12827 طالبا وطالبة منهم 6549 بنين و6278 بنات.‏

وشملت ورقة ‏الأسئلة على نظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه، 70% أسئلة موضوعية للاختيار من متعدد و 30% أسئلة موضوعية، وأن اللجنة الواحدة بها 3 نماذج مختلفة لورقة الأسئلة منعا ‏للغش.‏

وتطبق هذا العام منظومة التصحيح المميكن التى تطبق فى بورسعيد كأول محافظة فى الجمهورية، والتى لها العديد من المميزات، منها توفير وقت ‏وجهد الطالب، وتحييد العنصر البشرى فى التصحيح وتقدير الدرجات، بالإضافة إلى إصدار 25 تقريرا فنيا عن الامتحان بواسطة برنامج التصحيح ‏المميكن، لافتا إلى أن جميع هذه المميزات تأتى فى صالح الطالب بالمقام الأول.‏

واستعدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، مبكرا لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بعقد 3 امتحانات تدريبية عامة للطلاب على نظام ورقة ‏الإجابة الجديدة، كما تم تشكيل غرفة عمليا مركزية بديوان المديرية لمتابعة أعمال الإمتحانات على مدار الساعة لتذليل كافة العقبات وحل ‏المشكلات التى قد تطرأ متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.‏