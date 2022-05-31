محافظ المنوفية يستجيب لشكاوى عدد من المواطنين.. تعرف على التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

كلف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية خلال لقائه اليومي بالمواطنين الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بنزول لجان لمعاينة وفحص عدد من شكاوى المواطنين على الطبيعة لإمكانية إتخاذ إجراءات عاجلة حيالها ، حيث يتضرر أحدهم من تعنت المختصين بالوحدة المحلية بقرية بمم بمركز تلا من عدم إستكمال إجراءات التصالح للمبنى الخاص به بالرغم من سداد كافة الرسوم المقررة ، ومواطن آخر من قرية زنارة يتضرر من تعدى أحد المواطنين بالبناء والتعدي على الشارع الرئيسي بالمخالفة للقانون، وشكوى موظف بإدارة أشمون الإجتماعية يتضرر من تعنت مسئولي الشئون القانونية بالإدارة ووقوع ظلم مالى عليه.

وكلف المحافظ رئيس الجهاز التنفيذى لمياه لشرب والصرف الصحي بنزول لجنة اليوم لإجراء معاينة ميدانية بشأن الوقوف على توقف مشروع الصرف الصحى بالإنجاب بمركز أشمون والعرض عليه بما تم لسرعة إتخاذ اللازم.

وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لشكوى مواطن من قرية صراوة بأشمون يلتمس الحصول على فرصة عمل له تساعده على تحمل أعباء الحياة المعيشية ، وكلف المحافظ إدارة تشغيل الشباب بإيجاد فرصة عمل مناسبة له بالقطاع الخاص وفقاً للمؤهل الدراسى، كما كلف المحافظ إدارة التسكين بالديوان العام بتوفير سكن بالإيواء لمواطن من ناحية العزبة الغربية بشبين الكوم تعرض لحادث أليم ويعانى من ظروف صحية صعبة ولا يقدر على الحركة.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بإتخاذ اللازم بشأن شكوى مواطن بناحية كفر البتانون بشبين الكوم يتضرر من تعنت مسئولى الزراعة من عدم إستخراج رخصة إحلال وتجديد لمنزله وذلك بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالى المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم ، مؤكداً بأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطن المنوفى.