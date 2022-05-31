اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم المنوفية: نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:55 ص
تعليم المنوفية: نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نتيجة الشهادة الاعدادية سوف تظهر نهاية الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من التصحيح والمراجعة .

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه مازال حتى الآن يتم تصحيح الاوراق وبعد ذلك سوف يتم المراجعة ورصد الدرجات من قبل اللجنة المكلفة تحت إشراف الدكتورة أمانة قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، مشيرا إلى أنه سوف يتم الاعتماد يوم الخميس بعد القادم 9يونيو  أو السبت 11يونيو من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة .

وكانت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، قد بدأت السبت 21 مايو الماضى ،وما في مستواها  للعام الدراسي 2021 / 2022 حيث يؤدي 83.839 طالب وطالبة الامتحانات في 400 لجنة إمتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14.302 معلم ( رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري ) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدارس ستة أيام متصلة وأنتهت الخميس 26 من مايو الماضى .

 

 

 

 

 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

تعليم المنوفية

الشهادة الاعدادية

نتيجه الشهاده الاعداديه

نتيجه الشهاده الاعداديه بكفر الشيخ

نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظه كفر الشيخ

نتيجه اعداديه كفر الشيخ

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

نتيجة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة جنوب سيناء

نتيجه اعداديه 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

امتحانات 2022


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة