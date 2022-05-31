تعليم المنوفية: نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نتيجة الشهادة الاعدادية سوف تظهر نهاية الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من التصحيح والمراجعة .

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه مازال حتى الآن يتم تصحيح الاوراق وبعد ذلك سوف يتم المراجعة ورصد الدرجات من قبل اللجنة المكلفة تحت إشراف الدكتورة أمانة قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، مشيرا إلى أنه سوف يتم الاعتماد يوم الخميس بعد القادم 9يونيو أو السبت 11يونيو من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة .

وكانت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، قد بدأت السبت 21 مايو الماضى ،وما في مستواها للعام الدراسي 2021 / 2022 حيث يؤدي 83.839 طالب وطالبة الامتحانات في 400 لجنة إمتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14.302 معلم ( رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري ) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدارس ستة أيام متصلة وأنتهت الخميس 26 من مايو الماضى .