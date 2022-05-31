محافظ القاهرة ووفد الوكالة الفرنسية يتفقدون مشاريع تطوير العشوائيات بعزبة خير الله

كتب سيد الخلفاوى

ثمن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، التعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى المساهمة فى تنفيذ البرامج ذات الأولوية للحكومة المصرية، والتى تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى هذا السياق زار وفد من الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوربى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشروعات التطوير الجارية بمناطق عزبة خيرالله 1 و2 والتى يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية.

وشملت الزيارة مشروع تطوير مسارات وسلالم صاعدة للمشاة وإنشاء طريق الربط الصاعد بتكلفة 17.5 مليون جنيه، والذى يستهدف تحسين الوضع البيئى والعمرانى للمنطقة، حيث يسهل إنشاء طريق الربط الصاعد وصول أهل عزبة خير الله للخدمات الموجودة أسفل الجبل مثل محطة مترو الزهراء والمدارس.

ويتضمن المشروع إنشاء ورصف طريق بطول 750 مترا مكون من حارتين وذلك من المدخل الغربي للمنطقة أسفل الجبل بهدف الوصول للمنطقة أعلى الجبل على إرتفاع 28م وتم تزويده ب80 وحدة إنارة.

كما شملت الزيارة مشروع تطوير طريق المحجر وتطوير الفراغات والمناطق المفتوحة بتكلفة 23 مليون جنيه، حيث يهدف المشروع إلى تطوير شارع المحجر والذي يشكل اهمية خاصة نظرا لارتباطه بالطريق الصاعد الجاري إنشائه لتسهيل حركة السكان والبضائع، بالإضافة إلى أهمية تكامل مسارات الحركة المتمثلة في شارع المحجر والطريق الصاعد والمحاور الأخرى في أحياء منطقة"جبخانة محمد علي" .

ويتضمن المشروع رصف طريق بالأسفلت بطول 660م وتزويده بعدد 240 وحدة إنارة، بالإضافة إلى تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة والذي يتمثل في استغلال المساحات العمرانية البينية الناتجة من الطريق الصاعد وفرق المنسوب في توفير تجمعات لأنشطة اجتماعية و ثقافية وخدمية، حيث تتضمن إنشاء 2 ملعب ترتان، و4 ملاعب ترابية ومسرح مكشوف ومنطقة العاب أطفال ومناطق ترفيهية.

وتضمنت الزيارة عددا من الوحدات الصحية التى تم تطويرها بعزبة خير الله بتكلفة 202 مليون جنيه بهدف رفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية بالمنطقة مثل مكتب صحة مصر القديمة ثان ومركز طبي الزهراء، والتى تخدم 93 ألف مواطن من أهل المنطقة.

رافق الوفد اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء وائل حسن مدير مديرية الإسكان والمرافق وم. خليل شعت مدير مشروع تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وضم الوفد، مار هيلين لويزون نائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ، وماتيو فاسور المدير الإقليمي لشمال أفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية ومريم بكوري مديرة ملف مصر بالمقر الرئيسي للوكالة الفرنسية للتنمية، وفابيو جرازى المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية بمصر إلودى مونتتاجود نائب المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية بمصر، وعلا الوكيل رئيس وحدة النقل والتطوير الحضرى بالوكالة الفرنسية وعلى الدومير مسئول مشروع النقل والتطوير الحضرى بالوكالة الفرنسية وجوى جارى مسئول مشرو النقل والتطوير الحضرى بالوكالة الفرنسية والمهندس خالد فتحي رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.