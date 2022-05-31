محافظ الفيوم: مشروعات "حياة كريمة" تساهم فى تحسين خواص مياه بحيرة قارون

الفيوم - رباب الجالي

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الوضع الراهن لمشكلات تنمية الثروة السمكية ببحيرة قارون، وآليات إعادة التوازن البيئى للبحيرة من خلال توحيد الجهود العلمية فى وضع خطة تنفيذية للقضاء على طفيل الأيزوبودا، وإعادة تزويد البحيرة بكميات جديدة من الذريعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية.

وأكد محافظ الفيوم حرص الدولة على إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كونها مصدر غذائي للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، والعمل التشاركي، وتبادل الخبرات العلمية، للوصول إلى خطة عمل تنفيذية شاملة، واضحة التفاصيل، بهدف السيطرة على مشكلات البحيرة، وعودتها إلى سابق عهدها من الإنتاج السمكي، وكذلك القضاء على مشكلة طفيل الأيزوبودا، وتنقية مياه البحيرة من الملوثات، وتقليل نسبة الأملاح.

وأضاف أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والقرض الأوربي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، تعد عوامل مؤثرة بالإيجاب في تحسين خواص مياه البحيرة وتخفيض نسبة الملوحة بها، لافتاً إلى ضرورة تشكيل فريق عمل متكامل من جميع الجهات العلمية ذات الصلة، لإجراء دراسة تجريبية على جزء محدد من بحيرة قارون، وتزويد البحيرة بالذريعة بشكل مرحلي، بعد تحديد المناطق التي سيتم تزويدها بالذريعة ونوعية الأسماك الملائمة، مع إحكام السيطرة على البحيرة ومنع الصيد بشكل تام، والمتابعة المستمرة لنتائج التجربة بهدف التوسع المرحلي في المساحات وأنواع الأسماك.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة نسرين عز الدين، نتائج الدراسات التي قامت بها لطفيل الأيزوبودا، وخطة متابعته منذ ظهوره ببحيرة قارون عام 2014 حتى تراجع هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة انخفاض نسبة الطفيل في الوقت الحالي إلى نسبة تتراوح بين 6 – 8 %، وفي بعض المناطق إلى صفر%، حيث يتم تحليل المياه مرتين أسبوعياً، ليلاً ونهاراً، من خلال فريق عمل متكامل من 6 جهات بحثية، بهدف تكوين قاعدة بيانات تسهل مهام العمل.

وأضافت أن معدلات الملوحة بمياه البحيرة جيدة في الوقت الحالي، ولن يحدث أي نفوق جماعي للذريعة مرة أخرى، لكن يجب مراعاة اختيار أنواع معينة من الأسماك لتزويد بحيرة قارون بها في المرحلة الأولى، وإنزال الذريعة إلى البحيرة بعد التنسيق المشترك مع المحافظة.