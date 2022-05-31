محافظ الفيوم يعتمد تعديلات المخطط الاستراتيجى للمدينة

الفيوم رباب الجالي

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التعديلات الخاصة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم، تمهيداً لاعتماد المخطط التفصيلى لها، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـعدد 5 مدن على مستوى المحافظة.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس مجدي ربيع يوسف رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس محمد شعبان مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، أن المخططات الاستراتيجية للمدن، يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدي على أملاك الدولة، مشدداً على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية لمدن المحافظة، خلال عمل المخططات التفصيلية لها، لتحقيق مستهدفاتها في حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بها، من خلال المخطط الهيكلى للمدن وسياسة التعامل مع كل منطقة، للارتقاء باستخدامات المرافق بها تبعاً للاشتراطات الموضوعة لهذا الشأن.

من جانبه، أوضح رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بأنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 5 مدن بمحافظة الفيوم وهي: الفيوم، وإطسا، وأبشواي، وسنورس، وطامية" وجارى السير لإقرار واعتماد المخططات التفصيلية لها، لافتاً إلى أنه تم اعتماد الحيز العمراني لمدينة يوسف الصديق، وجاري العمل على الحصول من موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة، تمهيداً للسير فى إنهاء إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجي لها.