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محافظ الشرقية: نسبة توريد القمح بالمحافظة وصلت إلى 90% من المستهدف

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:00 م
محافظ الشرقية: نسبة توريد القمح بالمحافظة وصلت إلى 90% من المستهدف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتمع بالمحافظين اليوم وتم تناول عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف توريد القمح، لافتا إلى أن المحافظين معتادون على التواصل المباشر مع رئيس الوزراء حال حدوث أى أزمة. 
 
وأشار "غراب" خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن نسبة توريد القمح بمحافظة الشرقية وصلت إلى 90% من المستهدف توريده، وهناك تنسيق مستمر مع وزارتي التموين والزراعة.
 
ولفت إلى أن محافظة الشرقية تعد هى أكبر محافظة موردة للقمح على مستوى المحافظات المصرية، معلقا: "أمورنا بمحافظة الشرقية ماشية بشكل كويس جدا"، منوها بأن بعض التجار والمزارعين لديهم ثقافة الاحتفاظ بالقمح ولكن هذه الظاهرة لم ترصد بشكل كبير بمحافظة الشرقية، ومن احتفظوا بالمحصول تم التعامل معهم ومصادرة ما لديهم.

ممدوح غراب

محافظ الشرقيه

القمح

مصر

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