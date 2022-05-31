محافظ الشرقية بعد نجاح مهرجان تل بسطة: تكراره مرة أخرى خلال موسم الصيف

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الجهات المشاركة في تنظيم مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء، والذي أقيم لأول مرة على أرض محافظة الشرقية، حيث مثل حدثا ثقافيا وسياحيا فريدا للمساهمة في ترويج السياحة الداخلية علي أرض المحافظة، والتي تذخر بالعديد من الأماكن والمواقع الأثرية والسياحية المهمة، مقدما الشكر لرئيس مجلس الوزراء لرعايته للمهرجان، الذي خرج بصورة مشرفة تليق بعراقة وأصالة محافظة الشرقية.

ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، و سعد الفرماوي السكرتير العام، والعقيد تامر مباشر وكيل إدارة مرور الشرقية والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

طالب المحافظ بأهمية تكرار مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية، وخاصة خلال إجازة الصيف وبعد الإنتهاء من إمتحانات الشهادات العامة والجامعات بالتنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة بمنطقة آثار تل بسطا لرفع الوعي الأثري والثقافي لدي أبناء المحافظة وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

أكد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن بالاستمرار في تشجيع المواطنين على المضي قدما نحو انهاء إجراءات تقنين أراضي املاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين .

لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تحرير 10115 عقد وجاري الانتهاء من تحرير 1774 عقد لدخول اصحابهم تحت مظلة الدولة والقانون. وخلال الاجتماع ناقش محافظ الشرقية موقف المتغيرات المكانية , مشدداً علي ضرورة منع التعدي وليس إزالته فقط وقال دورنا ليس الرد علي المتغير ولكن دورنا التصدي له بكل حسم ومنعه ولدينا قدرة علي ذلك فالشرقية متصدرة محافظات الجمهورية في تحقيق اكبر نسبة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة أو البناء المخالف بدون ترخيص .