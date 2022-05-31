محافظ الإسكندرية يتفقد مساكن مبارك استعدادا لبدء رفع كفاءة الوحدات السكنية ..صور

الإسكندرية - جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية داخل مساكن مبارك بنطاق حى العامرية أول، استعدادا للبدء فى أعمال التطوير ورفع كفاءة الوحدات السكنية وجميع الخدمات والمرافق العامة بالمساكن، وذلك فى ضوء البروتوكول الموقع منذ عام 2014 بين المحافظة وهيئة تعاونيات البناء والإسكان.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور ممثلي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بوزراة الإسكان، والمهندس أحمد حسين مدير مديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، ومحمد عبدالله رئيس حي العامرية أول، وجميع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة مختصة من الإسكان وجميع الجهات التنفيذية لمعاينة السلامة الإنشائية للوحدات السكنية بالمساكن، وجميع الخدمات والمرافق العامة.

وأضاف أنه تم تكليف جميع الجهات الخدمية بالبدء في دراسة الاستخدام الأمثل لجميع المساحات الشاغرة داخل نطاق المساكن، لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى سياق آخر، وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بفتح الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لتسجيل بيانات الأطفال الذين تنطبق عليهم ضوابط وقواعد القبول برياض الأطفال الرسمي لغات لمدة شهر اعتبارا من 1 / 6 / 2022 حتى 30 / 6 / 2022 من واقع شهادة ميلاد الرقم القومي للطفل وتسجيل الرغبات التي تصل إلى 20 رغبة ، حيث يحتوي الموقع على طلب الالتحاق وإقرار ولي الأمر وأسماء وعناوين الروضات بالإدارات التعليمية، ويتم القبول بالمدارس وفق السن والكثافة والرغبات ويتم القبول حسب الأكبر سنا.

وأوضح الشريف أن التقديم للالتحاق برياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي أو الصف الأول الابتدائي يبدأ التسجيل إلكترونيا على بوابة مركز المعلومات بوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة من 1 / 6 / 2022 حتى 30 / 6 / 2022 ويمكن لولي الأمر تسليم الملف الورقي بعد إعلان نتيجة القبول في الفترة من 1 / 7 حتى 31 / 7 / 2022 على أن يتم تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية ملعمة رياض أطفال ومسئول شئون طلبة ومسئول وحدة المعلومات بالمدرسة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ويتم الالتزام بالتوزيع الجغرافي ومراجعة السن وكافة ضوابط القبول وحظر تحصيل أو جمع أية تبرعات مالية أو عينينة من أولياء الأمور .

ومن جانبها، أكدت وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه تقرر تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية مركز المعلومات وتوجيه رياض الأطفال والتعليم الخاص والتعليم الابتدائي والمدارس الرسمية لغات وشئون الطلبة والإحصاء والتطوير التكنولوجي لمتابعة خطوات وإجراءات التنسيق لمرحلة رياض الأطفال رسمي عربي ولغات والصف الأول الابتدائي والالتزام بكافة القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لذات الشأن.

كما أشارت نادية إلى أن التحويلات تبدأ مطلع شهر يوليو المقبل وتستمر حتى 15 / 8 وفق الكتاب الدوري 40 المنظم لتحويلات الطلاب من وإلى المدارس ويتم التيسير على أولياء الأمور لتقليل معاناتهم في الإجراءات مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة ، على أن يبدأ فحص طلبات التحويل من الأزهر إلى مدارس التعليم العام أول شهر أغسطس وفق البروتوكول المبرم بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف .



جانب من جولة المحافظ



جولة محافظ الإسكندرية



محافظ الإسكندرية