محافظ الإسكندرية يعلن إطلاق عدد من المبادرات الداعمة للأسر الأكثر احتياجًا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسط خاصة في القرى والنجوع على مستوى الأحياء،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأكثر احتياجًا ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، مع الدكتور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لبحث سبل تعزيز وزيادة التعاون بين الجانبين.

وقدم المحافظ الشكر إلى البنك الزراعي المصري الذي قام بتسليم محافظة الإسكندرية عدد 3 قاطرات سعة 4 لتر للمساعدة في شفط وتصريف مياه الأمطار أثناء النوات الشديدة، وذلك إهداءًا من البنك الزراعي إلى المحافظة وأشاد بدور البنك المتميز في دعم توجيهات الدولة نحو التنمية المستدامة.