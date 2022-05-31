محافظ أسوان خلال مجلس المحافظين: حملات مكثفة لضبط الأسعار وإزالة التعديات

أسوان عبد الله صلاح

حضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، بالإضافة إلى الوزراء المعنيين والمحافظين.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه كانت هناك تعليمات مشددة من رئيس الوزراء أثناء الإجتماع لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بأهمية ضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق، حيث تم تحرير 736 محضر مخالفة خلال الحملات التموينية واللجان المشتركة من رؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة خلال الفترة الحالية.

فيما تم دعم 33 مجمعا استهلاكيا بالتجزئة و 17 مجمع جملة بكافة السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بعد الاستجابة السريعة من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لمطالب المحافظة بزيادة الأرصدة للسلع التموينية التى تشهد إقبال عليها كبير من المواطنين، وذلك بالإضافة إلى الدور الحيوى الذى يقوم به 14 منفذ تابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة و10 منافذ تابعة لسلسلة أمان بوزارة الداخلية ، فضلاً عن التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معارض توفر السلع بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه تم عرض الجهود التى تقوم بها المحافظة خلال الفترة الأخيرة مع الإستعانة بمنظومة المتغيرات المكانية للإزالة الفورية لأى تعديات مستحدثة حيث تم إزالة كافة أنواع التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بإجمالى 157 حالة بحوالى 50 ألف م.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم التوجيه خلال الإجتماع بتكثيف الجهود والإستمرار فى توريد محصول القمح ضمن موسم الحصاد الحالى 2022 ، مع تقديم مختلف التسهيلات والتيسيرات للمزارعيين لتسليم كافة الكميات للشون والصوامع والبناكر من الأراضى المنزرعة والتى تصل داخل نطاق محافظة أسوان إلى 126.5 ألف فدان ، والتى ستساهم فى توريد نحو 168 ألف طن حيث تم حتى الآن توريد 123 ألف طن تقريباً ، مع إستكمال الطاقة الإستيعابية لـ 3 صوامع من إجمالى 8 صوامع وشون وبناكر على مستوى المحافظة.