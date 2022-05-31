اليوم السابع
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محافظة الإسماعيلية تستكمل خطتها لمكافحة البعوض والذباب.. صور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:26 م
محافظة الإسماعيلية تستكمل خطتها لمكافحة البعوض والذباب.. صور صورة من اعمال الرش
الإسماعيلية – السيد فلاح

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، خطتها فى مكافحة الحشرات الطائرة الذباب والبعوض، وذلك من خلال السيارات التى تقوم برش المبيدات الآمنة والمصرح بها من مديرية الصحة، وتجوب أنحاء المحافظة، فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ خطة لمكافحة الحشرات الطائرة "البعوض والذباب" بكافة أنحاء المحافظة وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وسلامتهم وخاصة مع بداية فصل الصيف.

وقامت سيارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، برش عدة مناطق منها منطقة الكيلو 11 غرب الكلاحين، والكيلو 7 عزبة الصفيح، والعرب والشافعيين وطريق المصالح الحكومية، والوحدة الصحية وكوبرى ثابت، كما قامت سيارات الوحدة المحلية لحى ثالث، تحت إشراف المهندس محمد صابر، رئيس الحى، برش عدة مناطق بالحى منها منطقة الإسراء والفروسية وطريق الكاكولا والإذاعة والتليفزيون.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، برش عدد من الطرق بالمدينة، كما وجه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لخطة مكافحة الحشرات الطائرة ورش المصارف الغير مغطاة وإزالة القمامة والمخلفات أولا بأول وتطهيرها منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة.

مكافحة البعوض والذباب بالإسماعيلية (1)
مكافحة البعوض والذباب بالإسماعيلية (1)

 

مكافحة البعوض والذباب بالإسماعيلية (2)
مكافحة البعوض والذباب بالإسماعيلية (2)

 

مكافحة البعوض والذباب بالإسماعيلية (3)
مكافحة البعوض والذباب بالإسماعيلية (3)

 

مكافحة البعوض والذباب بالإسماعيلية (4)
مكافحة البعوض والذباب بالإسماعيلية (4)

 

مكافحة البعوض والذباب بالإسماعيلية (5)
مكافحة البعوض والذباب بالإسماعيلية (5)

 


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