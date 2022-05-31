مجلس جامعة بنى سويف يكرم الفائزين بحقائب تدريبية ومنح بالجامعات الدولية

بني سويف: هاني فتحي

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بجلسته رقم ٢٠٩، مجموعة من الطلاب والهيئة المعاونة الفائزين بحقائب تدريبية مقدمة من جامعة هيروشيما اليابانية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الياباني والجامعات الإفريقية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأشار الدكتور ممتاز حجاب منسق التعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية إلى فوز الطالبة إسراء أحمد، والطالب هشام حسني بحقائب تدريبية في مجال القطاع الطبي، وفوز الطالبة فاطمة عبد الله والطالبة أميرة عبد الرحمن، والطالب عبد الرحمن صادق بحقائب تدريبية في مجال التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، وفوز الطالبة رضوى رجب، والطالب حسام حسن، والطالبة ندى هشام بحقائب تدريبية في مجال التنمية المستدامة وتطبيقاتها في التعليم والصحة، بينما حصلت الطالبة زمزم محمد على منحة دراسية لمدة فصل دراسي كامل.

وكرم المجلس أيضًا خمسة طلاب بكلية الألسن والذين فازوا بمنحة هيئة التبادل العلمي الثقافي الألماني (DAAD) واجتازوا بتفوق الدورة اللغوية الألمانية، وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين وهم ساهر عبد الله مبروك، وليد محمد حميدة، ومحمد عويس رمضان، إسلام حمدي عرابي، وأحمد محمد محفوظ، مشيدا بالإنجاز العلمي الذي تم تحقيقه، وآملا أن يحذو باقي طلاب الجامعة حذوهم والمشاركة في مختلف الأنشطة لأن الجامعة لا تقتصر على الدراسة والبحث العلمي فقط، بل هى مؤسسة علمية ثقافية متكاملة متعددة الأوجه والأنشطة.

ووجه الدكتور منصور التهنئة لكل المكرمين، مطالباً بأن يكونوا خير سفراء لوطنهم، مشيراً إلى أن حصول الطلاب علي منح تدريبية ودراسية في الجامعات العالمية له العديد من المميزات على المستوى العلمي والثقافي و يعزز من مستواهم العلمي الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على الالتحاق بسوق العمل ويمنحهم ميزة تنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكداً سعي الجامعة الدائم لعقد شراكات مع العديد من الجامعات ذات التصنيف المرتفع على المستوى العالمي بهدف تبادل الخبرات ودعم الطلاب المتميزين وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية تضافر جميع الجهود من قبل أعضاء هيئة التدريس، والمنظومة الإدارية، لتوفير مناخ مناسب يعمل على تشجيع الطلاب واكتشاف مواهبهم وتميزهم في مختلف المجالات وتسليط الضوء على تلك العقول المستنيرة التي تعد نواة لبناء مستقبل مثمر في ظل الجمهورية الجديدة.

ووجه المكرمون الشكر لرئيس الجامعة، لجهوده المبذولة ودعمه الكامل في تذليل أي عقبات قد تواجههم وحرصه الدائم على مشاركتهم مختلف الفعاليات والمناسبات والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية التي يشاركون بها.

في سياق متصل، كرم مجلس الجامعة ، الفرق البحثية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في مجالات المشاريع التنموية وورق السياسات، وذلك بالتصفيات قبل النهائية في مبادرة شباب من أجل التنمية التي أطلقتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن "منتدى التنمية البشرية" بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

شمل التكريم أيضاً الدكتور ممتاز حجاب منسق الجامعة بمنتدى التنمية البشرية والفريق الإداري، ولجنة التحكيم المكونة من الدكتور طريف شوقي والدكتور هشام بشرى والدكتور بدر نبيه النواب السابقين والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام والدكتورة علا حمودة الأستاذ بكلية العلوم والدكتور نجاح الريس الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد.

وأكد رئيس الجامعة أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على التفكير في حلول ابتكارية للمشكلات التي ناقشها تقرير التنمية البشرية المصري، والمساهمة في جهود الحكومة للاستجابة للمتطلبات التنموية للمجتمع المصري من خلال طرح فكرة لمشروع تنموي وصياغتها بشكل يسمح بتبنيها من قبل حاضنة أعمال أو مؤسسة تمويلية من أجل تنفيذها على الأرض، لافتاً أن اللجنة المشكلة قامت بتقييم 14 فريق بحثي في إطار التصفية قبل النهائية تمهيداً للمشاركة في المشروع القومي المشترك.

وعلى جانب أخر، وافق المجلس على إطلاق اسم الدكتور الراحل مجدي محمد على عميد كلية طب الفم والأسنان على خريجي الدفعة الخامسة بالكلية للعام الحالي 2021/2022 تخليداً لذكراه جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الراحل على إحدى القاعات بالكلية، بالإضافة إلى وحدة علاج أسنان الأطفال الجاري تنفيذها داخل الكلية، والتي سيتم فيها إجراء عمليات كاملة للأطفال كما طالب رئيس الجامعة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس باستكمال مسيرة الدكتور مجدي والتي بدأها داخل الكلية.



الطلاب الفائزين بمنح هيروشيما اليابانية



الطلاب الفائزين بمنحة التبادل العلمي الألمانية



جانب من اجتماع مجلس جامعة بني سويف في جلسته الـ209



جانب من تكريم الفرق البحثية الفائزة بمبادرة شباب من أجل التنمية



جانب من تكريم الفرق البحثية الفائزة بمبادرة شباب من أجل التنمية



جانب من تكريم الفرق البحثية الفائزة بمبادرة شباب من أجل التنمية



جانب من تكريم الفرق البحثية الفائزة بمبادرة شباب من أجل التنمية



جانب من تكريم الفرق البحثية الفائزة بمبادرة شباب من أجل التنمية



جانب من تكريم الفرق البحثية الفائزة بمبادرة شباب من أجل التنمية



جانب من تكريم الفرق البحثية الفائزة بمبادرة شباب من أجل التنمية