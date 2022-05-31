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مارك ميلى: الممرات الأوكرانية مغلقة بالألغام والبحرية الروسية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 09:50 م
مارك ميلى: الممرات الأوكرانية مغلقة بالألغام والبحرية الروسية مارك ميلى
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إنه في الوقت الحالي، الممرات البحرية الأوكرانية مغلقة بالألغام، والبحرية الروسية، وهذا سيتطلب فتح هذه الممرات البحرية جهدا عسكريا كبيرا جدا من قبل دولة أو مجموعة من الدول، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأمريكية، أن القرار الذي لا يمكن أن يأتي إلا من البيت الأبيض، وسيكون قائما على الكلفة والأخطار، والفوائد واحتمالات النجاح، متابعا: هنا يجب أن أقول إنها ستكون عملية عسكرية خطرة جدا وتتطلب جهدا كبيرا.

وتابع رئيس هيئة الأركان الأمريكية: سأضمن مع حلفائنا وشركائنا، أن دعمنا لأوكرانيا منسق ومتزامن، لافتا إلى أن الهدف هو الاستمرار في طمأنة حلفائنا وشركائنا بأن الولايات المتحدة بجانبهم، وأننا دولة صديقة وحليف جيد وشريك جيد.


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