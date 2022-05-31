"لقيامه بأفعال على سبيل اللهو".. ضبط شخص يقف أمام القطار بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالوقوف على شريط السكة الحديد أمام أحد المزلقانات، وحال دخول أحد القطارات فى اتجاهه وإطلاق السارينة قام بالابتعاد عن شريط السكة الحديد دون حدوث ثمة إصابات.

بالفحص تبين أنه أثناء سير أحد القطارات (القاهرة/ بورسعيد) بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية تلاحظ لسائقه وقوف أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الإسماعيلية – له معلومات جنائية) على المزلقان "يقوم بأفعال على سبيل الدعابة واللهو" وحال قيام القطار بالتهدئة والاقتراب منه قام بالابتعاد عن شريط السكة الحديد دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الأفعال على سبيل الدعابة واللهو فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.