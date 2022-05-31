وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن الوكالة لا تستبعد احتمال تدفق فيروس جدرى القرود وسط الزيادة في السفر الدولي على خلفية تخفيف قواعد كورونا وفترة حضانة فيروس جدري القرود.

وقد خفضت كوريا الجنوبية مستوى انتشار مرض كورونا من أعلى مستوى إلى ثاني أعلى مستوى في الشهر الماضي، حيث أظهر الوباء علامات الانحسار.