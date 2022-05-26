للحفاظ على صحة الشعر.. تناولى 5 فواكه صيفية أبرزها المانجو والبطيخ

كتبت - ميرفت رشاد

يمكن أن تؤثر حرارة الصيف على صحتنا، بينما يمكنك تجديد نشاطك بالمشروبات الباردة أو حتى الحفاظ على نظافة بشرتك عن طريق غسلها، فقد يتم تجاهل شعرك في هذه العملية، ويمكن أن تضعف الحرارة والغبار الشعر ، وفى السطور القادمة سنوضح كيفية الاعتناء بالشعر بشكل طبيعى من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتناول 5 فواكه يمكن أن يساعد في جعل شعرك صحيًا، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

فواكه صيفية يمكن أن تجعل شعرك صحيًا:

التوت:

التوت يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين سي، مما يساعد على منع تلف الشعر، ويعد موسم الصيف هو الوقت المثالي لتخزين الفراولة والتوت.

المانجو:

بفضل محتواها المغذي الغني، يمكن لـ "ملك الفواكه" أن يمنحك شعرًا صحيًا، تحتوي المانجو على فيتامين أ ، الذي يرطب شعرك بشكل طبيعي وفيتامينات ج و هـ ، والكالسيوم ، وحمض الفوليك ، مما يعزز نمو الشعر الصحي، يحتوي المانجو على البكتين ، وهو مفيد لفروة رأس صحية.

الأفوكادو:

الأفوكادو غني بفيتامين هـ، هذا المغذي يعزز نمو الشعر عن طريق تحسين الدورة الدموية ومساعدة البصيلات في عملها، كما أنه يحافظ على مستويات الزيت و PH تحت السيطرة ، والتي إذا كانت غير متوازنة يمكن أن تمنع بصيلات الشعر وتمنع نمو الشعر.

البطيخ:

البطيخ هو المفضل في فصل الصيف حيث يرطبنا ويساعد على إنقاص الوزن بسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء وقلة السعرات الحرارية، حافز آخر لإدراجه في نظامك الغذائي هو أنه مفيد لشعرك، يمكن أن يحدث ترقق الشعر وتساقطه بسبب الجفاف ، والبطيخ سوف يحافظ على رطوبتك.

الجوافة:

يعتبر الحديد من أهم عناصر صحة الشعر، الجوافة هي مثال على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد ، قد تساعد الجوافة في نظامك الغذائي اليومي في تعزيز تدفق الأكسجين الطبيعي إلى بصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى نمو شعر صحي.