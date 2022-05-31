فوز مختار أبو الفتوح برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة الجيزة بالتزكية

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، نتائج انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة الجيزة، بعد اعتماد اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، حيث فاز مختار محمد أبو الفتوح محمد بمقعد رئيس اللجنة النقابية بالتزكية، كما فاز كل من بعضوية اللجنة: صلاح الجعفرى، خالد درويش، خالد رفاعى، موسى المصيلحى، محمد زكى سعد، تامر عبدالله السيد، أكرم عثمان، صبرى محمد الفولى، زينب محمد ممدوح، سامية أحمد محمد، محمد رسمى عبد الحميد، مصطفى أحمد السيد.

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة التى تستمر 4 سنوات من 2022-2026، اليوم الثلاثاء، بدء إعلان نتائج انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال للمرحلة الثانية، ومن المقرر أن يتم التظلم من النتائج من أصحاب الشأن، حيث سيتم البت فى التظلم غدا الأربعاء، تمهيدا لإيداع الأوراق يومى الخميس والجمعة المقبلين.

ويتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة، تقديم التظلمات من التصنيفات النقابية، والتى تشملها المرحلة الثانية 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.