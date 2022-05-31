وحصل النائب الياس بو صعب على 65 صوتا (الأغلبية المطلقة)، فيما حصل منافسه النائب المستقل غسان سكاف على 60 صوتا، وتم إلغاء صوت واحد وصوت نائبين بورقة بيضاء.

وينص الدستور اللبناني على إجراء الانتخابات على منصب نائب رئيس المجلس بالاقتراع السري، وبالغالبية المطلقة (50٪؜ + 1) من أصوات المقترعين، موضحا أنه إذا لم تتوافر هذه الغالبية في الجولة الأولى وفي جولة ثانية، تجري جولة انتخاب ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية (العدد الأكبر من الأصوات)، فيما إذا تساوت الأصوات فالأكبر سنا يعتبر منتخبا.

كانت الجولة الأولى لانتخاب نائب رئيس المجلس قد أسفرت عن حصول الياس بو صعب على 64 صوتا، وغسان سكاف 49 صوتا، فيما وضع 13 نائبا أوراقًا بيضاء في صندوق الاقتراع، وأبطل نائبان صوتيهما بكتابة عبارات على ورقة التصويت.

وفاز نبيه بري برئاسة مجلس النواب اللبناني لأربع سنوات مقبلة من الجولة الأولى بالأغلبية المطلقة حيث حصل على 65 صوتا من بين 128 صوتا، فيما تم إلغاء تصويت 33 نائبا لكتابة عبارات على ورقة التصويت، بينما صوت 40 نائبا بورقة بيضاء (فارغة).

كانت هناك منافسة شرسة على منصب نائب الرئيس الذي يغيب عنه النائب السابق إيلي الفرزلي بعدما أمضى فيه 16 عاما حيث خسر في الانتخابات النيابية الأخيرة، وتقدم للمنافسة على منصب نائب الرئيس مرشحان من طائفة الروم الأرثوذكس أحدهما النائب إلياس بو صعب مرشح تكتل لبنان القوي (التكتل النيابي للتيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ويترأسه صهر الرئيس النائب جبران باسيل)، فيما نافسه النائب المستقل غسان سكاف والذي حظى بتأييد بين قوى التغيير وقوى المجتمع المدني وكتل من تيار 14 آذار، واشتدت المنافسة بين المرشحين في ظل انسحاب النائب سجيع عطية الذي تراجع عن الترشح لصالح النائب غسان سكاف.