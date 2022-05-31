فرقة "أنسامبل سو" الكورية تختتم فاعليات الأسبوع الثقافى الكورى

كتبت رباب فتحى

اختتم المركز الثقافي الكوري أمس أسبوعه الثقافي باحتفالية موسيقية حاشدة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وسط جمهور غفير وحضور دبلوماسي وثقافي، وفقا لبيان من المركز الثقافى الكورى.

وقدمت فرقة أنسامبل سو، مجموعة من المقطوعات الموسيقية الكورية التي تمزج بين التابلوهات التراثية والحديثة، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية.

وفي كلمته الافتتاحية توجه السفير الكوري هونج جين ووك بالشكر إلى جميع الحضور والمهتمين بالثقافة الكورية في مصر. وقال إن العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر تشهد تطورات هائلة وزخماً كبير اً ولا سيما في الآونة الأخيرة.

وأكد السفير الكوري على أن البلدين تجمعهما علاقات متميزة على المستوى الحكومي، ولكن تعزيز التبادل الثقافي بين شعبي البلدين هو بمثابة رمانة الميزان من أجل علاقات قوية ومستدامة.

ونوه السفير إلى أن المركز الثقافي الكوري يسعى جاهداً من خلال أنشطته الثقافية المتنوعة إلى التعريف بالثقافة الكورية وتعزيز التفاهم بين شعبي البلدين.

ومن جانبه، أعرب السفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية عن سعادته بحضور الحفل الختامي لأسبوع الثقافة الكورية في مصر، والذي شهد العديد من الفعاليات الهامة والثرية ثقافيًا.

ووصف كامل العلاقات المصرية الكورية بالوطيدة، وهو ما انعكس على الإقبال الكبير من جانب محبي الثقافة الكورية على الأنشطة المتنوعة.

وأكد السفير أن الزيارة الأخيرة للرئيس الكوري إلى مصر في يناير الماضي أضفت زخمًا كبيرا على العلاقات بين البلدين، لافتًا أن مصر تفتح ذراعيها لجميع الزوار بعد عودة الحياة إلى طبيعتها إثر انحسار جائحة فيروس كورونا.

وعلى مدار ساعتين ومن خلال مزيج جمع بين الآلات الكورية التقليدية وأبرزها الجاياجم وهي تشبه آلة القانون، والهيجيم وهي تشبه الربابة، والآلات الموسيقية الغربية مثل البيانو والتشيلو والدرمز، قدمت الفرقة مجموعة من المقطوعات الموسيقية أبرزها نهر لا يجف، وأغنية الأرواح وهي مقطوعة حزينة تدور حول صعوبة الفراق من أجل تعزية من فقدوا أحبائهم بوباء كورونا، بالإضافة إلى مقطوعة القمر الأحمر، كما قدمت الفرقة مقطوعة لفرقة فتيات الكي بوب الكورية "بلاك بينك".

ووسط تصفيق حار من جانب الجمهور الذي ملأ المسرح، قدمت الفرقة بمصاحبة د. عماد عفيفي عازف العود، وأمير عزت، عازف الإيقاع، مزيج موسيقى جمع بين أغنية حلوة يا بلدي، وأغنية أريرانج وهو من أشهر الأغاني الكورية الشعبية.

وتضمن أسبوع الثقافة الكورية الذي تم تنظيمه بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية ودار الأوبرا المصرية ومركز الهناجر للفنون، معرض الفنون الكورية ومهرجان الكي بوب.