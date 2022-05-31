عجوز لـ"محافظ بورسعيد" عن الخدمة الطبية: والله زى الفل.. صور

بورسعيد - محمد عزام

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بحل مشكلة مواطنة اشتكت له من عدم وجود اسمها في وحدة طب الأسرة رغم ارتباطها بموقع سكنها الجغرافي، وذلك خلال جولته التفقدية بوحدة طب أسرة جنوب البترول، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالوحدة ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتورة فاطمة السعيد الدسوقي مديرة الوحدة.



وتابع المحافظ سير العمل فى تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين داخل الوحدة، موضحا أن وحدة جنوب البترول أحد المنشآت الطبية التى تقدم خدمة على أعلى مستوى، مشيدا بجهود العاملين بالوحدة من أطقم أطباء وتمريض وإداريين وأفراد أمن، وتفقد المحافظ أقسام الوحدة مستمعا لشرح موجز عن سير العمل بداخلها.



كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين لسؤالهم عن مستوى رضاهم حول الخدمة المقدمة بوحدة طب أسرة البترول، وأعربت سيدة مُسنة عن فخرها بالكيانات الطبية التي شهدتها منظومة التأمين الصحي الشامل والتي ساهمت في إحداث طفرة نوعية في القطاع الصحي ببورسعيد، قائلة: "والله زي الفل".





المحافظ والسيدة المسنه



المحافظ وبعض المواطنين



حوار المحافظ مع السيدة



شكوى مواطنه



لقاء المحافظ بأحد المواطنين



