اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:34 م
أكرم القصاص
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طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يختتمون امتحان الإنجليزى بالإسكندرية دون شكاوى

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:33 م
طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يختتمون امتحان الإنجليزى بالإسكندرية دون شكاوى جانب من تفقد اللجان
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم، الثلاثاء، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمعاهد العجمي: فتيات القويري ، وبنين القويري، وتضم طلاب معهدي: بنين القويري، وبنين الورديان؛ للاطمئنان على مستوى الامتحانات، وانتظام لجان الامتحان، والتأكيد على الالتزام بتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وختام الامتحانات دون شكاوى.

ورافقه عبد السميع أحمد موجه عام اللغة الإنجليزية والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي، ومحمد سعد مسئول الأمن.

واختتم طلاب الشهادة الابتدائية امتحانهم اليوم بمادة اللغة الإنجليزية، وأدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم في مادتي: اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

وأكد  رئيس الإدارة المركزية ، على توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، ومنع الغش بكل الطرق، وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال اللجان، واطمأن على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب منها، موجهًا بالحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرفة.


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