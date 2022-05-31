رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد مركز تصحيح "الابتدائية" و"الإعدادية"

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الثلاثاء، مركز تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية؛ للاطمئنان على سير العمل، ورافقته الدكتورة آمال الفقى مصطفي البهي مدير التعليم الابتدائي، وإسماعيل العوامي القائم بأعمال مدير الامتحانات، وعائشة غنيم موجه عام العلوم الشرعية، وجمال فايز رئيس مركز التصحيح، وعبده عبداللطيف مساعد رئيس الكنترول.
وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، أنه من خلال المتابعة التنبيه على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة لأعمال التصحيح، والتوقيع ثلاثيًا، ومراعاة الدقة والشفافية فى كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.
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