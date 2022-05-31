اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:29 م
أكرم القصاص
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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد مركز تصحيح "الابتدائية" و"الإعدادية"

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:46 ص
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد مركز تصحيح "الابتدائية" و"الإعدادية" رئيس المنطقة الأزهرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الثلاثاء، مركز تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية؛ للاطمئنان على سير العمل، ورافقته الدكتورة آمال الفقى مصطفي البهي مدير التعليم الابتدائي، وإسماعيل العوامي القائم بأعمال مدير الامتحانات، وعائشة غنيم موجه عام العلوم الشرعية، وجمال فايز رئيس مركز التصحيح، وعبده عبداللطيف مساعد رئيس الكنترول.
 
وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، أنه من خلال المتابعة التنبيه على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة لأعمال التصحيح، والتوقيع ثلاثيًا، ومراعاة الدقة والشفافية فى كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.

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