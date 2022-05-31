رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد مركز تصحيح "الابتدائية" و"الإعدادية"

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية ل منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الثلاثاء، مركز تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية؛ للاطمئنان على سير العمل، ورافقته الدكتورة آمال الفقى مصطفي البهي مدير التعليم الابتدائي، وإسماعيل العوامي القائم بأعمال مدير الامتحانات، وعائشة غنيم موجه عام العلوم الشرعية، وجمال فايز رئيس مركز التصحيح، وعبده عبداللطيف مساعد رئيس الكنترول.

وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، أنه من خلال المتابعة التنبيه على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة لأعمال التصحيح، والتوقيع ثلاثيًا، ومراعاة الدقة والشفافية فى كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.