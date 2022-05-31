طالبة بفنون جميلة الأقصر تحصد المركز الأول فى النحت بمسابقة إبداع الموسم الـ10

الأقصر – أحمد مرعى

حصدت طالبة بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، المركز الأول في مجال النحت بمسابقة إبداع الموسم العاشر لعام 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وتحت رعاية الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، إنه حصدت كلية الفنون الجميلة المركز الأول في مجال النحت متخصص للعام، حيث حصدت يارا محمود حلمي مصطفي، الطالبة بالفرقة الرابعة قسم النحت شعبة الميدالية والنحت البارز، المركز الأول في مجال النحت متخصص بمسابقة إبداع الموسم العاشر لعام 2022، متمنياً لها أطيب الأمنيات بمزيد من التميز والإبداع.

وفى نفس السياق، شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، فى احتفال الجالية الهولندية المقيمة بالمحافظة، بعيد ميلاد الملك (اليوم الوطني الهولندي) وذلك بحضور السفير الهولندي لدى مصر، هان ماوريتس سخابفلد، والاستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والاستاذ الدكتور قرشي سعدي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.

وهنأ الدكتور محمد محجوب، السفير الهولندي والجالية الهولندية المقيمة بالأقصر وكافة أبناء الشعب الهولندي باليوم الوطني، معبرا عن سعادته بمشاركته في الاحتفال، مؤكدا أن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز العلاقات الودية بين الشعبين، وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة الهولندية في القاهرة، في المجالات التعليمية والتثقيفية.

من جانبه، وجه السفير الهولندي لدى القاهرة الشكر لرئيس الجامعة، على حضوره ومشاركته احتفال ابناء الجالية الهولندية الاحتفال، مؤكدا أن سفارة هولندا تثمن وتقدر الجهود التي تقوم بها جامعة الأقصر في خدمة المجتمع خاصة في مجال ريادة الأعمال.

وكانت احتفالات الجالية الهولندية في صعيد مصر، بعيد الملك (اليوم الوطني الهولندي)، قد غابت عن مدينة الأقصر على مدار العامين الماضيين جراء جائحة كورونا، ثم عادت لتقام بمدينة الأقصر مجددا أمس الاثنين، يُذكر أن السفارة الهولندية لدى مصر، قد أطلقت احتفالاتها باليوم الوطني الهولندي، قبل أيام من العاصمة القاهرة، بحضور عدد من كبار المسئولين المصريين، وأعرب السفير هان ماوريتس سخابفلد، سفير هولندا في مصر عن امتنانه لتمكنه أخيرًا من الاحتفال بعيد الملك في مصر بعد انحسار جائحة كورونا.



طالبة الأقصر تحصد المركز الأول فى النحت



طالبة بفنون جميلة الأقصر تحصد المركز الأول فى النحت