كلية الفنون الجميلة بالأقصر تفتتح معرض تشكيلى لطلاب قسم الجرافيك..صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت كلية الفنون الجميلة فى جامعة الأقصر، افتتاح فعاليات المعرض التشكيلي الطلابي للفرقة الأولى بقسم الجرافيك، حيث افتتح الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، المعرض بحضور الدكتور محمود علام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد جمال عيد رئيس قسم الجرافيك، والدكتور أيمن قدري أستاذ الجرافيك المساعد بالقسم، ولفيف من الطالبات والطلاب بالكلية.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد جمال عيد، رئيس قسم الجرافيك ومنسق المعرض، أنه شارك في المعرض عدد 35 طالب وطالبة من قسم الجرافيك بأعمال فنية متميزة، مؤكداً على أن تنظيم المعرض جاء بهدف تحفيز الطلاب وتشجيعهم على صقل مهاراتهم الفنية والإبداعية وفرصة لعرض ابداعاتهم،وشهدت فعاليات المعرض تكريم الطلاب والطالبات المشاركين بالأعمال، وتم تسليمهم شهادات تقدير.

وكان قد افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، المعرض التشكيلي "من وحي التراث" بقصر ثقافة بهاء طاهر، بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر، فرع الجنوب، برئاسة الكاتب محمد جاد النولى، بمشاركة طلاب وطالبات قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون، والدكتور أحمد جمال عيد، منسق عام والمشرف على المعرض، ولفيف من الأدباء والشعراء، وممثلين عن مركز دندرة الثقافي، وممثلين عن الأزهر الشريف، ونخبة من الفنانين التشكيليين.

وتخلل المعرض إقامة أمسيات ثقافية وشعرية شارك بها عدد من أدباء وشعراء الأقصر، كما تم تكريم الطلاب المشاركين بالمعرض، حيث رئيس الجامعة بالأعمال الفنية المعروضة، مؤكداً أن المعرض عبر عن المواهب المتميزة التي يتمتع بها طلاب الجامعة، كما عكس ذلك دعم إدارة الكلية والأساتذة لنشاط الطلاب، موجهاً شكره لاتحاد كتاب مصر، فرع الجنوب لفعالياته التي ينظمها بالتعاون مع الجامعة، مما يثري الحركة الثقافية والفنية بالجامعة والمجتمع.

فيما أوضح الدكتور أحمد جمال عيد، رئيس قسم الجرافيك، ومنسق المعرض، أن تنظيم المعرض جاء كمكافأة دعم للطلاب وتكريمًا لهم واجتهادهم بالتزامن مع ختام الفصل الدراسي الثاني، من خلال عرض أعمالهم بالمعرض مشيرًا إلى أنه تشجيعًا للطلاب، تم اختيار عدد 30 عمل فني بالكتاب، موجهًا الشكر لكل من رئيس الجامعة لدعمه الطلاب، وعميد كلية الفنون لحرصه الشديد على خروج المعرض بشكل متميز.



كلية الفنون الجميلة بالأقصر تفتتح معرض تشكيلي (1)



كلية الفنون الجميلة بالأقصر تفتتح معرض تشكيلي (2)



كلية الفنون الجميلة بالأقصر تفتتح معرض تشكيلي (3)



كلية الفنون الجميلة بالأقصر تفتتح معرض تشكيلي (4)



كلية الفنون الجميلة بالأقصر تفتتح معرض تشكيلي (5)



كلية الفنون الجميلة بالأقصر تفتتح معرض تشكيلي (6)



كلية الفنون الجميلة بالأقصر تفتتح معرض تشكيلي (7)









