ضبط عصابة تسرق الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجات نارية وبحوزتهم (3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية" ملك المتهمين "المستخدمين فى ارتكاب وقائع السرقة" - عدد ( 6 ) هواتف محمولة "مجهولين المصدر" - مبلغ مالى – عدد من الأجهزة الكهربائية)، وأقروا بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة، والمبلغ المالى والأدوات الكهربائية من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها.

كما تم بإرشادهم ضبط (4 من عملائهم والمتعاملين معهم "أحدهم له معلومات جنائية"، وثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة)، كما تم ضبط بحوزة أحدهم (مبالغ مالية "محلية – أجنبية" – ماكينة طباعة أرقام مسلسلة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.