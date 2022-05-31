ضبط المتهمين بقتل مدرس فى مطروح

كتب محمود عبد الراضى

أفادت الداخلية أنه استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط مرتكبى واقعة مقتل (مدرس - مقيم بمحافظة مطروح) بتاريخ 27 أبريل 2022 إثر إصابته بطلقات نارية، وذلك حال تواجده بمحل تجارى ملك (خاله - مقيم بدائرة القسم)، وضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مُرتكبيها، وما تبين أن الحادث على خلفية الانتقام لتشكك أحد المتهمين (له معلومات جنائية وسبق اتهامه فى قضايا "شروع فى قتل، سرقات متنوعة، سلاح نارى، إتلاف) فى وجود علاقة بين المجنى عليه وإحدى الفتيات (قريبته).

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما (3 بندقية آلية - عدد من الطلقات من ذات العيار - سيارة ربع نقل ملك أحدهما - 3 هواتف محمولة ) أحدهما "المتهم الرئيسى فى ارتكاب الواقعة" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان لذات السبب المشار إليه، كما أضاف المتهم الرئيسى بإستعانته بـــ ( 3 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح ) فى تنفيذ مخططه الإجرامى من خلال تجهيز السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتغيير معالمها ومحاولة إخفائها، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.