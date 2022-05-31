شولتز يتعهد ببناء أكبر جيش تقليدى فى أوروبا لتعزيز أمن ألمانيا وحلفائها بالناتو

كتب أحمد عرفة

تعهد أولاف شولتز، المستشار الألماني، ببناء أكبر جيش تقليدي في أوروبا، لتعزيز أمن ألمانيا وحلفائها بالناتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أعلنت ألمانيا عن إنفاق نحو 100 مليار يورو لتطوير قوتها العسكرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت ألمانيا إنفاق أكثر من 16 مليار يورو لتطوير جيشها ودباباتها، كما أعلنت ألمانيا إنفاق أكثر من 19 مليار يورو لزيادة قوتها الصاروخية والبحرية. وأعلنت أيضا ألمانيا إنفاق أكثر من 40 مليار يورو لتعزيز سلاحها الجوي.

وفى وقت سابق قادت الأسهم الألمانية تراجع أسواق الأسهم الأوروبية الثلاثاء، بعدما أثار ارتفاع أكبر من المتوقع في التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، المخاوف من إجراءات متشددة من البنوك المركزية.