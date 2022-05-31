اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:56 م
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ألمانيا تنفق نحو 100 مليار يورو لتطوير قوتها العسكرية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:47 م
ألمانيا تنفق نحو 100 مليار يورو لتطوير قوتها العسكرية الجيش الالمانى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت ألمانيا عن إنفاق نحو 100 مليار يورو لتطوير قوتها العسكرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت ألمانيا إنفاق أكثر من 16 مليار يورو لتطوير جيشها ودباباتها، كما أعلنت ألمانيا إنفاق أكثر من 19 مليار يورو لزيادة قوتها الصاروخية والبحرية.

وأعلنت أيضا ألمانيا إنفاق أكثر من 40 مليار يورو لتعزيز سلاحها الجوي.

وفى وقت سابق قادت الأسهم الألمانية تراجع أسواق الأسهم الأوروبية الثلاثاء، بعدما أثار ارتفاع أكبر من المتوقع في التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، المخاوف من إجراءات متشددة من البنوك المركزية.


المانيا

الجيش الالمانى

انفاق عسكرى

برلين

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