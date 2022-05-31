اليوم السابع
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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بمخدر الشابو بأسيوط

الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:21 م
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بمخدر الشابو بأسيوط صورة أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة وسط الصعيد، من ضبط تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بمخدر الشابو بدائرة مركز الغنايم قبل توزيعها على عملائهم.

كانت معلومات قد وردت إلى العميد محمد الضبع مدير منطقة وسط الصعيد والرائد عدنان أبوعقرب تفيد قيام "ضياء .م .ع"، عاطل، مقيم الغنايم شرق، مسجل مخدرات زعيم التشكيل"، وصديقه "علي. ر. ع"، وشهرته "الأحمر"، عاطل ومقيم الغنايم قبلي "مسجل سلاح"، و"حسن .ع.ح" عاطل، ومقيم نجوع السدادرة مركز صدفا، بشراء كميات من مخدر الشابو وتوزيعها على زبائنهم من تجار التجزئة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، واللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، تمكنت قوة أمنية ضمت العميد محمد الضبع مدير منطقة وسط الصعيد، والعقيد تامر رضا رئيس فرع بحث الجنوب، والرائد عدنان أبوعقرب المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومن مباحث الغنايم الرائد على جلال رئيس مباحث الغنايم، والرائد أحمد مفتاح، وتمكنوا من ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 كيلو من مخدر الشابو، و1500 جنيه، وميزان حساس، و3 هواتف، ودراجة نارية بدون لوحات، في كمين أعد لهم بالمدخل الجنوبي لمركز الغنايم، وتحرر محضر بالواقعة.

 

 

 

 


تشكيل عصابي

الإتجار بالمخدرات

مخدر الشابو ب

أسيوط

حوادث أسيوط


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