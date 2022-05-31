اليوم السابع
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رئيس وزراء المجر: أوروبا "ترقص" على شفا أزمة عالمية بسبب العقوبات الروسية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:16 م
رئيس وزراء المجر: أوروبا "ترقص" على شفا أزمة عالمية بسبب العقوبات الروسية رئيس وزراء المجر
كتب سمير حسنى

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قال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، تعليقا على العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، إن بودابست لن تستطيع إدارة اقتصاد البلاد في ظل العقوبات على روسيا، معلقا: "أوروبا "ترقص" على شفا أزمة عالمية بسبب العقوبات على روسيا، بحسب تقارير إعلامية.

كان جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، قال اليوم الثلاثاء، إن اتفاق حظر النفط الروسي "حل معقول"، وإقصاء البنوك الروسية من "سويفت" سيؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن الاتحاد سيناقش اليوم كيفية تطوير القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي ، معلقا:"هناك حاجة لفعل المزيد بشكل جماعي".

وأضاف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مرئية، أنه تم التوافق على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بما فيها النفط بشكل جزئي والبنوك الروسية، منوها بأن القمة الأوروبية ستبحث زيادة الإنفاق العسكري وتنسيق المشتريات العسكرية.

وشدد بوريل على أنه تم التوافق على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بما فيها النفط بشكل جزئي والبنوك الروسية، مضيفا:"هناك خطة لحظر 90% من واردات النفط من روسيا بنهاية العام وسيكون هناك استثناء للدول التي تتلقاه برا".


المجر

روسيا

العقوبات ضد روسيا

رئيس وزراء المجر

سويفت


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