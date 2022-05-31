رئيس وزراء إيطاليا يشيد بالاتفاق الأوروبي على حظر "النفط الروسي"

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أشاد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، باتفاق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر معظم واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الحالي 2022، واصفا إياه بأنه "غير متوقع".

وقال دراجي- في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية (بروكسل) في أعقاب القمة الـ 27 للاتحاد الأوروبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي): إن "الاتفاق يمثل نجاحًا، لأن تخيل توحدنا بشأن حظر حوالي 90% من النفط الروسي لم يكن ذا مصداقية حتى قبل أيام قليلة، لقد كان نجاحًا كاملاً".. وأضاف: أنه سيتم تطوير عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة على عدة جبهات.



وردا على سؤال حول خطط زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، الخاصة بالسفر للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجاب دراجي "أن الحكومة لا تزال متحالفة مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.. لا يمكن أن يكون هناك تحول عن هذه الأمور".