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رئيس وزراء إيطاليا: الاتحاد الأوروبى يبحث عن طرق بديلة لتصدير الحبوب من أوكرانيا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:11 م
رئيس وزراء إيطاليا: الاتحاد الأوروبى يبحث عن طرق بديلة لتصدير الحبوب من أوكرانيا دراجى
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي، إن الاتحاد الأوروبي يبحث عن طرق بديلة لتصدير الحبوب من أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي أن منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي غير متوقع بسبب اعتراض معظم الدول، لكن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية إجراء انضمام سريع.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي : أنا أؤيد دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ البداية. تعترض جميع دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية على وضع أوكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، باستثناء إيطاليا، ويمكننا طلب وضع مرشح، ولكن هذا غير متوقع الآن بسبب معارضة الدول.

ولفت رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية إجراء سريع، المسار غير الموجود حاليا، ولكن يمكن اقتراحه، وستقوم المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير حول هذا الموضوع.

 


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