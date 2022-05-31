جاء ذلك في ختام الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد والتي شهدت اليوم الثلاثاء، انتخاب برى رئيسًا للمجلس، وإلياس بو صعب نائبًا للرئيس، وآلان عون وهادي أبو الحسن أميني سر، وهاجوب بقرادونيان وميشال موسى وعبد الكريم كبارة لعضوية مفوضي هيئة مكتب المجلس.

وأكد بري ضرورة التوافق بين النواب لسرعة إنجاز الانتخابات والإجراءات اللازمة، تمهيدا للبدء في الجلسات المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة والقوانين التي تحتاج إلى النظر فيها.

ويتألف مجلس النواب اللبناني من 16 لجنة نيابية تضم لجنة المال والموازنة وعدد أعضائها 17 عضوا، ولجنة الإدارة والعدل وعدد أعضائها 17 عضواً، ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد أعضائها 17 عضوا، ولجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17 عضوا، ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12 عضوا.

كما يتألف المجلس من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وعدد أعضائها 17 عضوا، ولجنة شؤون المهجرين وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة الزراعة والسياحة وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة البيئة وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة الإعلام والاتصالات وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة الشباب والرياضة وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها 12 عضوا ولجنة المرأة والطفل وعدد أعضائها 12 عضوا ولجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد أعضائها 9 أعضاء.

جدير بالذكر أن اللجان النيابية يجري انتخاب رؤسائها في بداية كل دور انعقاد.