رئيس جامعة طنطا يكرم الفائزين بالمركز الرابع بمنتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعى

الغربية: عادل ضرة

كرم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء، طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، الفائزين بمشروع المدينة الذكية Smart City ، بعد حصولهم على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، في منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي الذي نظمته كلية الحاسبات والمعلومات بالتعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، في بيان له حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين في كافة التخصصات، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية بالجامعة، وذلك فى إطار دعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فريق الطلاب الفائزين يضم أديان شريف، يوسف عادل، أمير السجان، إياد السنوسي، مقدماً الشكر للدكتورة نانسي الحفناوي عميد الكلية وهيئة الإشراف العلمي على إعداد المشروع الدكتورة عايدة نصر المدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات بالكلية، والدكتور أسامة غنيم مدير وحدة رعاية المواهب التكنولوجية بمركز رعاية الموهوبين بالجامعة، متمنياً تحقيق الجامعة لمزيد من المراكز المتقدمة في مختلف المسابقات داخل الجامعة وخارجها.

ويذكر أن المشروع الفائز يتيح إمكانية مراقبة المنزل وإدارته والتحكم بالوظائف الحيوية به من خلال تطبيق علي الهاتف يتيح إمكانية التحكم، حيث توفر هذة التقنية الراحة والأمان لأصحاب المنازل.